Орбан: пока Трамп президент, санкций для Венгрии не будет

После визита премьер-министра в США неназванные представители администрации сообщили, что исключение из санкций на поставки нефти и газа из России предоставлено Венгрии лишь на год

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что получил от президента США Дональда Трампа гарантии бессрочного, а не ограниченного по времени освобождения от американских санкций против поставок нефти и газа из России. Лидеры двух стран обсуждали этот вопрос на встрече в Белом доме 7 ноября.

"Мы с президентом Трампом пожали друг другу руки в знак того, что Венгрия будет бессрочно освобождена от нефтяных санкций США. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр, санкций не будет", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан выступил с этим заявлением, поскольку после его визита неназванные представители администрации США сообщили агентству Reuters, что исключение из санкций на поставки нефти и газа из РФ предоставлено Венгрии лишь на год.

Премьер, а также глава МИД Петер Сийярто, присутствовавший на переговорах в Белом доме, опровергли это утверждение, отметив, что Трамп не говорил о каких-либо сроках. В то же время Сийярто признал, что пока неизвестно, в каких формулировках государственные ведомства США зафиксируют в своих документах это решение.

По сути, никаких противоречий в заявлениях правительства Венгрии и официальных лиц США нет. Даже если сейчас исключение из санкций будет установлено для Венгрии на один год, обещание Трампа дает гарантии того, что позже этот срок будет автоматически продлен.

Санкции против нефти и газа

Санкции, препятствовавшие поставкам российского газа по "Турецкому потоку", в том числе расчетам за них по контрактам с "Газпромом" через Газпромбанк, были введены еще администрацией Джо Байдена. Они были приостановлены администрацией Трампа, которая, однако, сама недавно ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", затрудняющие поставки по нефтепроводу "Дружба". Вашингтон рассчитывал таким образом оказать давление на Москву, чтобы заставить ее изменить свой подход к конфликту на Украине.

На встрече в Белом доме венгерский премьер убедил американского лидера в необходимости отменить эти ограничения, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей. Орбан впоследствии заявил, что санкций, затрагивавших трубопроводы "Дружба" и "Турецкий поток", теперь нет. Поставки по этим маршрутам сырья и топлива в Венгрию и Словакию освобождены также от рестрикций Евросоюза.

Сийярто напомнил во время визита Орбана в Вашингтон, что в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступило 8,5 млрд кубометров газа, а по трубопроводу "Дружба" - 5 млн тонн нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году".