Мнение

Защита Орбана. Какую цену заплатила Венгрия за отмену американских санкций

Иван Лебедев — об итогах поездки венгерского премьера в США и будущем проектов с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп © Roberto Schmidt/ Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имеет все основания заявить, что вернулся из Америки не с пустыми руками. У него также есть полное право говорить, что в ходе визита в Вашингтон он достиг почти всех своих главных целей.

7 ноября на встрече с президентом США Дональдом Трампом он добился освобождения Венгрии от американских санкций, которые могли бы помешать поставкам в его страну нефти и газа из России. Ограничения касались нефтепровода "Дружба" и газопровода "Турецкий поток", без которых венгерская экономика пока существовать не может. Орбан сумел убедить в этом своего визави за рабочим ланчем в Белом доме.

"По самым осторожным оценкам, мы спасли венгров от цены на бензин в 1 тыс. форинтов (примерно €2,5 — прим. авт.) за литр. Более того, в отсутствие этого соглашения с началом отопительного сезона счета за газ были бы в два с половиной — три раза выше. Мы спасли венгров от этой большой проблемы", — сказал премьер, беседуя с журналистами на борту самолета на обратном пути в Будапешт. По его словам, договорившись об этом, они с Трампом пожали друг другу руки.

Санкции, которые препятствовали поставкам российского газа по "Турецкому потоку", в том числе расчетам за них по контрактам с "Газпромом" через Газпромбанк, были введены еще администрацией Джо Байдена. Они были ранее приостановлены администрацией Трампа, которая, однако, ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", что затрудняет поставки по нефтепроводу "Дружба". Вашингтон рассчитывал таким образом оказать давление на Москву, чтобы заставить ее изменить свой подход к конфликту на Украине.

Кроме того, США теперь отменили санкции, мешавшие сооружению в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Они тоже касались Газпромбанка, который выступает гарантом финансирования этого проекта. Эти рестрикции были также введены администрацией Байдена и до сих пор лишь приостанавливались администрацией Трампа. Срок исключения из этих санкций истек бы в декабре, и его вновь пришлось бы продлевать. Теперь такой необходимости нет, и ничто не тормозит строительство в Пакше двух новых ядерных энергоблоков.

Как рассказал Орбан, США обещали также предоставить Венгрии "финансовый щит", то есть обезопасить ее финансовую систему, если та подвергнется внешнему нападению в каких-то политических или спекулятивных целях. "С добрым утром, Брюссель!" — отметил премьер, дав понять, что надеется таким образом защититься от своих недругов в руководстве Евросоюза, которое спит и видит, как бы избавиться от нынешнего венгерского правительства и привести к власти оппозицию.

А что у вас, ребята, в рюкзаках?

По возвращении из Америки в рюкзаке у Орбана, с которым он отправляется во все свои путешествия, оказались также договоренности о закупке американских вооружений, включая реактивную систему залпового огня HIMARS. Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки отметил, что говорить о стоимости заказов пока преждевременно, но Госдепартамент оценил сделку в $700 млн.

Также были подписаны новые соглашения с компаниями в США, в том числе с Voyager Technologies, которая занимается созданием коммерческой космической станции. Венгрия, недавно отправившая на орбиту своего второго астронавта и собирающаяся отправить третьего, хотела бы участвовать в этом проекте.

Среди прочего Соединенные Штаты обязались полностью восстановить безвизовый въезд для венгерских граждан, что важно не только для туризма, но и для бизнеса.

В то же время по возвращении в Будапешт в рюкзаке у Орбана не оказалось соглашения об избежании двойного налогообложения. Как говорил глава МИД Петер Сийярто, его отказалась продлить "из политической мести" администрация Байдена, и венгерское правительство надеялось, что это произойдет при Трампе, — однако его администрация этого не сделала. В Венгрии работает гораздо больше американских компаний, чем венгерских в США, и Вашингтон хочет, чтобы они платили налоги у себя дома.

Тем не менее ожидается, что американские инвестиции в экономику Венгрии достигнут в этом году рекордной отметки $567 млн. Для небольшой страны с объемом ВВП $223 млрд это имеет немаловажное значение.

Не без излишнего пафоса Орбан говорит сейчас о наступлении "золотого века" в отношениях между Венгрией и США. Эти отношения, крайне обострившиеся при администрации Байдена, действительно нормализовались после возвращения Трампа в Белый дом.

Нынешний американский президент, можно сказать, оставался в долгу перед Орбаном за поддержку в трудное время. Венгерский премьер был единственным европейским лидером, который не только не отвернулся от американского партнера, когда тот проиграл выборы Байдену после своего первого срока, но и открыто желал ему возвращения в Белый дом. Рискуя, Орбан сделал тогда ставку на Трампа и не проиграл.

Но все равно было бы странно, если бы Трамп, который, как считается, больше всего в жизни любит заключать сделки, помогал Венгрии из соображений альтруизма или просто дружеских чувств к Орбану. Поэтому вспоминается бессмертная фраза из произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова: "Имейте в виду, уважаемый Шура <…>, я потребую от вас множество мелких услуг". И кто для кого здесь окажется "золотым теленком", как говорится, еще большой вопрос.

Топливо и реакторы

Так, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании в области атомной энергетики, который был подписан во время визита Орбана, Венгрия закупит у компании Westinghouse американское ядерное топливо для своей АЭС в Пакше в дополнение к российскому. Стоимость поставок, которые могут начаться через три-четыре года, составит примерно $114 млн.

Соглашение также предусматривает создание в Венгрии международного хаба по производству малых модульных реакторов (ММР) по американским технологиям. Венгерское правительство готово поддержать создание 10 ММР общей стоимостью до $20 млрд, хотя их точное число пока не определено.

При этом Венгрия еще в июле объявила, что начинает работу по сооружению на своей территории малого модульного реактора по технологии американской корпорации GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Венгерская компания Hunatom подписала соглашение с польской Synthos Green Energy, которая использует технологии GE Vernova и внедряет их в странах Восточной Европы.

Создание ММР считается одним из перспективных направлений в ядерной энергетике. Их разработкой активно занимается Росатом, а также ряд европейских и китайских компаний.

Меморандум предусматривает также использование американских технологий при сооружении хранилища отработавшего ядерного топлива со станции в Пакше. Цена вопроса — $200 млн.

Зависимость и диверсификация

Кроме того, как сообщил Госдепартамент, Венгрия обязалась подписать контракты на закупку американского сжиженного природного газа стоимостью примерно $600 млн. Энергетическая корпорация MVM ведет переговоры по этим вопросам с американскими партнерами. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а общий объем поставок составит 2 млрд кубометров, то есть по 400 млн в год.

Это сравнительно немного. Как отмечал Сийярто, в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию из России поступило 8,5 млрд кубометров газа, а по трубопроводу "Дружба" — 5 млн т нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году". Небольшую часть газа Будапешт направляет транзитом в Словакию, а общий объем его импорта в Венгрию составляет примерно 9 млрд кубометров. В дальнейшем она планирует также получать СПГ от компаний из Франции, Нидерландов и Катара.

Правительство Венгрии отмечало, что в целях обеспечения своей энергетической безопасности и с учетом западных санкций против России вынуждено придерживаться стратегии диверсификации источников и маршрутов поставок. В 2024 году страна начала закупать в небольших объемах газ у Турции и Азербайджана. Запланировано расширение сотрудничества с Румынией, от которой Венгрия получает газ по интерконнектору.

По данным Международного валютного фонда, в 2024 году Венгрия покрывала 86% своих потребностей в нефти и 74% потребностей в газе за счет поставок из России. Причем, как утверждают эксперты, зависимость страны от российских энергоносителей с 2022 года только увеличилась. Если Венгрия будет отрезана от этих поставок, то ее ВВП упадет сразу на 4%.

Прикрытие от санкций

Последние события показывают, что Будапешт вынужден иногда уступать давлению своих западных союзников и стремится уменьшить зависимость от Москвы. При этом Венгрия намерена вести борьбу против плана Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа, но одновременно продолжает курс на диверсификацию. Крупные НПЗ венгерской компании MOL в Сазхаломбатте и Братиславе, приспособленные под переработку российского сырья, постепенно переходят на использование других сортов нефти. Поставки СПГ из США — шаг в том же направлении.

Такая же тенденция просматривается и в атомной энергетике, где поставки американского топлива на АЭС в Пакше, конечно, чреваты недополученной прибылью Росатома. Правда, гарантий того, что Westinghouse сумеет его изготовить, пока нет. В последние годы американская компания вместе с владельцами АЭС в Восточной Европе, где установлены российские водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), предпринимала активные усилия по созданию для них альтернативного ядерного топлива, но эта работа шла не без сложностей.

Кстати, если сейчас на АЭС в Пакше используется чисто российское топливо, то с 2028 года его планирует поставлять туда совместное предприятие, которое создано компанией ТВЭЛ из структуры Росатома и французской корпорацией Framatome. Последняя должна также создать в консорциуме с германской Siemens Energy автоматическую систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) для АЭС "Пакш-2". Международный характер проекта, участие в нем крупных иностранных игроков защищает его от санкций.

Думаю, что с этой же точки зрения следует рассматривать и объявление Сийярто о том, что американская технологическая компания IBM займется внедрением цифровых технологий на новой станции в Пакше вместе с австралийскими и венгерскими партнерами.

С прицелом на выборы

Встреча Орбана и Трампа, состоявшаяся в Вашингтоне, могла бы состояться в Будапеште. Американский лидер был готов приехать в венгерскую столицу, если бы Россия и США смогли окончательно согласовать проведение там саммита по Украине, но пока это сделать не удалось.

Тема урегулирования украинского конфликта была одной из главных на переговорах в Белом доме, где Трамп подтвердил намерение продолжать миротворческие усилия, а Орбан заверил, что будет оказывать ему посильную поддержку. Венгерский премьер по-прежнему надеется, что президенты России и США прибудут в Будапешт, чтобы договориться там о мире на Украине.

Виктор Орбан крайне заинтересован в прекращении военных действий в соседней стране, которые "подрывают экономику всей Европы", и с самого начала предлагал свои посреднические услуги для урегулирования конфликта. Его миротворческие усилия, в том числе прошлогодние поездки на Украину, в Россию, КНР и США, а также особая позиция по многим международным вопросам увеличили политический вес Венгрии непропорционально скромным размерам ее территории и экономического потенциала.

Встреча с Трампом предоставила Орбану еще одну хорошую возможность, чтобы показать себя мировым лидером и миротворцем. Это, безусловно, укрепляет его позиции не только в мире, но и дома. Для него это особенно важно с учетом предстоящих в апреле 2026 года парламентских выборов. Возглавляемой им правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" брошен серьезный вызов со стороны оппозиционной партии "Тиса", и результаты поездки за океан будут для него более чем кстати в борьбе за голоса избирателей. Как я отмечал вначале, договорившись об освобождении от американских санкций, Орбан, мол, не допустил повышения цен на бензин и услуги ЖКХ, защитив интересы венгерских семей и бизнеса.

Кстати, Орбан напомнил, что политические противники постоянно обвиняют его в поддержке России, называя при этом "союзником Путина" и "агентом Кремля". Он надеется, что после столь теплого приема в Белом доме это прекратится. "Сложно называть кого-то троянским конем и Вашингтона, и Москвы", — сказал премьер.

Британская газета The Guardian сообщила со ссылкой на одного из участников венгерской делегации, что Орбан очень хотел бы, чтобы Трамп нанес ответный визит в Будапешт до парламентских выборов. Это оказало бы ему еще большую поддержку.

Открыто об этом пока никто не говорит, и до выборов еще порядка пяти месяцев. Пока же Орбан сообщил, что готовится защищать венгерские интересы в Брюсселе. В декабре там пройдет саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться, в частности, план Еврокомиссии, предусматривающий полный отказ от российских нефти и газа к 2028 году. Венгрия хочет и здесь получить для себя исключение, но думаю, что договориться с ЕС ей будет сложнее, чем с США.

