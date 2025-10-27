Мнение

Маятник качнулся. Партия Орбана восстанавливает лидерство перед выборами в Венгрии

Иван Лебедев — о предвыборной кампании в Венгрии, борьбе между ФИДЕС и "Тисой" и шансах премьер-министра Виктора Орбана остаться у власти еще на четыре года

© Иван Лебедев/ ТАСС

В Будапеште несколько дней назад состоялись подряд сразу две демонстрации с участием десятков тысяч человек. Утром — антивоенный "Марш мира", а затем — митинг на площади Лайоша Кошута у здания парламента провела правящая партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном. Во второй половине дня "Национальный марш" и митинг на площади Героев организовала оппозиционная партия "Тиса" с участием ее лидера Петера Мадьяра.

Акции были приурочены ко Дню памяти венгерского восстания 1956 года, который отмечается в стране 23 октября. На этот раз они привлекли внимание не только своим масштабом — и площадь Лайоша Кошута, и площадь Героев вмещают не менее 70 тыс. человек. Демонстрации сторонников и противников правительства символизировали начало этапа активной подготовки к парламентским выборам, намеченным в Венгрии на апрель 2026 года.

На двух площадях

Я встречал "Марш мира" у моста Маргит, по которому демонстранты, собравшиеся на стороне Буды на площади Элвиса Пресли (есть в Будапеште и такая), перешли через Дунай на сторону Пешта и двинулись к парламенту. Там же собралось большинство венгерских и иностранных журналистов с фото- и кинокамерами. Вместе с шумной колонной, расцвеченной национальными флагами и многочисленными табличками с названиями городов, мы двинулись к площади Лайоша Кошута, где должен был выступить Орбан.

Колонна растянулась на Большом бульварном кольце, наверное, не менее чем на полкилометра. Бросались в глаза транспаранты с лозунгами "Нет войне" и "Венгры не хотят умирать за Украину". Какой-то человек нес плакат с портретами Орбана и президента США Дональда Трампа и надписью "Сделаем Европу вновь великой".

Погода в первой половине дня в Будапеште была теплой и солнечной, а во второй половине пошел дождь. Небесная канцелярия оказалась неблагосклонна к оппозиционерам. Возможно, поэтому их митинг на площади Героев был не столь многочисленным, как митинг у стен парламента.

По подсчетам властей, на мероприятии ФИДЕС собралось 80 тыс. человек, оппозиция сумела мобилизовать лишь 45 тыс. Кроме того, как показал опрос будапештского института Nezopont ("Точка зрения"), за речью Орбана в прямом эфире по телевидению или интернету следили 28% взрослых граждан страны, а за речью Мадьяра — 17%. Правда, государственный телеканал М1 выступление лидера оппозиции целиком не показывал.

Новостной портал Index, сохраняющий информационный нейтралитет, опубликовал фотографии обоих митингов, сделанные с квадрокоптеров. На снимках видно, что площадь Лайоша Кошута была заполнена до отказа, а на площади Героев, напротив, оставалось достаточно свободного места и в толпе были заметны прогалины. По свидетельству очевидцев, собравшиеся начали расходиться, даже не дослушав речь Мадьяра, который говорил больше часа — дольше, чем Орбан.

В целом мнения прессы разделились, как принято говорить, строго по партийной принадлежности. Если проправительственные Magyar Nemzet и Mandiner безоговорочно отдали победу Орбану, то оппозиционные Nepszava и Telex заявили об успехе его оппонента.

Все также обратили внимание, что тон выступления премьера был скорее примирительным в отношении несогласных, с которыми правительство готово вести диалог. Это новый и, возможно, важный поворот в предвыборной стратегии ФИДЕС, рассчитывающей склонить на свою сторону неопределившихся избирателей, коих пока остается немало.

Речь Мадьяра, напротив, оказалась жесткой и конфронтационной. Как и в прошлых выступлениях, он обвинял нынешние власти в коррупции и потакании политике России. Вместе с призывами к смене правительства на площади Героев звучал призыв "Русские, убирайтесь домой!".

Впрочем, заочные предвыборные дебаты между ним и Орбаном идут давно и будут продолжаться еще почти полгода. Избирательная кампания в Венгрии, по сути, не прекращалась с прошлых выборов в 2022 году, на которых ФИДЕС и ее младшие союзники — христианские демократы — одержали убедительную победу над оппозицией, получив в однопалатном парламенте 135 из 199 мест.

Война и мир, налоги и зарплаты

Ставки на выборах-2026 будут высоки как никогда. Эта банальная фраза, сопровождающая общенациональные выборы едва ли не в каждой демократической стране, полностью соответствует нынешней ситуации в Венгрии.

Орбан утверждает, что "речь идет о войне и мире". Под этим подразумевается, что Мадьяр будет во всем слушаться лидеров Евросоюза, предоставит военную помощь Украине и втянет Венгрию в конфликт с Россией. Вдобавок по указке ЕС пустит в страну миллионы мигрантов и повысит налоги. ФИДЕС называет партию "Тиса" не иначе как "марионетками Брюсселя".

Правительство также утверждает, что приход к власти оппозиции ударит по кошельку каждой венгерской семьи. Недавно стало известно, что экономическая программа "Тисы" предусматривает существенное повышение налогов в целях пополнения госбюджета. Предполагается обложить ими даже пенсии.

Вот что говорит об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто, еще недавно не вмешивавшийся, но сейчас с головой окунувшийся в межпартийную борьбу: "Они хотят ввести прогрессивный подоходный налог для физических лиц, повысить налоги на бизнес, закрыть больницы в небольших городах, отменить 13-ю пенсию, отказаться от низких коммунальных платежей, прекратить выдачу льготных кредитов на покупку жилья".

Правительство Венгрии уже неоднократно предупреждало о стремлении ЕС привести к власти Мадьяра и установить в стране режим, послушный Брюсселю. Лидер "Тисы" пользуется покровительством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера. Власти утверждают, что ЕС оказывает финансовую поддержку венгерской оппозиции через различные фонды и НПО, как это делали США при администрации Джо Байдена.

Еще год назад Орбан заявил, что в Брюсселе созрел заговор против Венгрии, а главные заговорщики — фон дер Ляйен и Вебер. "Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым "правительством яволь" ("Jawohl!" (нем.) — "Есть! Так точно!" — прим. ТАСС)", — поделился премьер на своей странице в социальной сети X.

В октябре ФИДЕС развесила на улицах Будапешта агитационные плакаты с изображением фон дер Ляйен в качестве кукловода, дергающего за ниточки фигурки людей, и подписью: "Брюссельские марионетки хотят поднять налоги". Думаю, что наряду с украинским конфликтом эта тема станет главной в предвыборной кампании партии Орбана.

Тем более что само правительство активно демонстрирует заботу о росте благосостояния своих граждан, рассчитывая, естественно, на их поддержку. За последний год было объявлено о сдерживании цен на основные продукты, сохранении 13-й пенсии, повышении минимальной зарплаты в течение трех лет на 30%, примерно до €910. Семьям обещаны новые налоговые льготы, в том числе полное освобождение от налогов матерей с тремя, а затем и двумя детьми. Госслужащим, врачам, учителям, военным назначена ежегодная выплата на содержание жилья в размере €2,5 тыс. Начата молодежная программа ипотечных кредитов с фиксированной ставкой 3%.

Видя подобную щедрость, оппозиция обвиняет правительство в попытке купить голоса избирателей. В ответ ФИДЕС упрекает "Тису" в откровенном популизме, указывая, что ее обещания провести реформы ради улучшения жизни в стране не подкреплены никакой программой.

Проект Брюсселя?

В целом партия "Тиса" — в чистом виде продукт политических технологий. Ее лидер Петер Мадьяр, бывший глава Агентства студенческих кредитов, ворвался в большую политику в феврале 2024 года на волне скандала с отставкой президента Венгрии Каталин Новак. Она была вынуждена покинуть свой пост из-за того, что помиловала человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

Вместе с ней ушла в отставку министр юстиции Юдит Варга — бывшая жена Мадьяра, рассказывавшая ему о некоторых неприглядных делах в правительстве. Он тайно записывал их кухонные разговоры на магнитофон и позже использовал их, чтобы обвинить Орбана в коррупции, узурпации власти и использовании государственной пропаганды в своих целях.

Еще вчера никому не известный чиновник, выскочив как черт из табакерки, стал быстро набирать популярность среди тех, кто был недоволен как правительством правых консерваторов, так и левой оппозицией. Мадьяр позиционирует себя как центриста, утверждая, что он ни левый, ни правый, и противники Орбана увидели в нем шанс на возвращение к власти.

В июне 2024 года Мадьяр принял участие в выборах в Европарламент, использовав для этого всеми забытую партию "Уважение и свобода". Первые буквы этих слов в венгерском языке складываются в смысловую аббревиатуру "Тиса" — так реанимированная партия и стала именовать себя для краткости.

Получив нового лидера и выйдя из забвения, она сумела перетянуть на свою сторону электорат социалистов и демократов. На выборах в Европарламент "Тиса" набрала 29,69% голосов и получила семь депутатских мест, отобрав два места у ФИДЕС и несколько мест у левых партий. Таким образом, Мадьяр обзавелся депутатской неприкосновенностью, политической трибуной и доступом к лидерам ЕС. Депутаты от "Тисы" в Европарламенте входят в наднациональную ЕНП во главе с Вебером.

За полтора года обвинения Мадьяра в нечистоплотности, подмочившие его репутацию, слегка забылись, а сам он стал выглядеть более солидно, прекратив, по крайней мере, носить темные очки на лбу. Поработавшие с ним имиджмейкеры придали ему основательности, а брюссельские наставники научили, как правильно проводить свою политическую линию.

Мадьяр ведет очень тонкую игру. Депутаты от "Тисы" в Европарламенте не поддерживают резолюции, которые могут нанести ущерб Венгрии. Либо воздерживаются при голосовании, либо вообще не голосуют, чтобы никто не смог упрекнуть их в принятии решений, противоречащих национальным интересам. Это касается, в частности, военной и финансовой помощи Украине.

Мадьяр публично заявлял, что не поддерживает продолжение военных действий в этой стране и выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем. Столь же осторожно он высказывается на тему поставок нефти и газа из России, понимая, что без них Венгрии не обойтись. Во время недавней поездки в Пакш он опроверг утверждения, будто "Тиса" возражает против сооружения там новой АЭС силами Росатома.

ФИДЕС, однако, продолжает уверять, что это лишь предвыборная риторика, а в действительности Мадьяр — "проект Брюсселя". Правительство заявляет, что новая оппозиция ничем не лучше старой.

Кампания в цифре

После выборов в Европарламент "Тиса" начала быстро набирать популярность и к весне нынешнего года, согласно опросам, догнала, а потом и перегнала ФИДЕС. Проправительственные исследовательские центры отдавали первенство партии власти, но даже по их оценкам разрыв был минимальным.

Тревожный звонок был услышан, и летом ФИДЕС активизировала работу с избирателями, открыв новые информационно-пропагандистские каналы в соцсетях и на платформе YouTube. Они должны стать важным дополнением к подконтрольным правительству телеканалам и печатным СМИ. Одновременно было объявлено о предвыборной "кампании в цифре" при поддержке большого числа партийных активистов. Направлено это в первую очередь на молодых избирателей.

К осени появились первые результаты. Опрос, проведенный в октябре социологической службой Real-PR 93, показал, что 47% избирателей намерены голосовать за ФИДЕС и лишь 39% — за "Тису". Авторы исследования считают, что за последнее время поддержка оппозиционной партии снизилась.

Дата выборов в Венгрии пока не определена, но Орбан намекал, что они должны состояться в начале апреля. До этого времени и в Тисе, и в Дунае утечет еще немало воды и что-то может измениться. Но одно можно сказать точно: предвыборная борьба между правительством и оппозицией будет становиться все более ожесточенной. Тем более если в нее будут вмешиваться внешние силы, то есть Брюссель.





