МВД Белоруссии оказывает помощь водителям литовских фур, застрявших на границе

Министр внутренних дел Иван Кубраков сообщил, что некоторые живут в кабинах своих машин

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Водители литовских фур, застрявшие в Белоруссии из-за решения своего правительства о закрытии пунктов пропуска, благодарят сотрудников МВД республики, которые оказывают им помощь. Об этом рассказал министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

"Вы представляете, в каких условиях многие из водителей просто живут в кабинах своих машин? И, как мне докладывают, они не стесняются в выражениях в адрес литовских властей, которые их просто-напросто обрекли на такое существование. Наших сотрудников водители благодарят за оказанную помощь", - приводит его слова агентство БелТА.

Кубраков рассказал, что после того, как Литва закрыла сопредельные с Белоруссией КПП, литовские фуры "были хаотично брошены на обочине, создавали и создают реальную угрозу для безопасности дорожного движения". После этого президент республики Александр Лукашенко поставил органам внутренних дел задачу навести порядок в приграничье и обеспечить безопасность дорожного движения.

"Как только нам была поставлена задача, мы начали работу, и сегодня уже колонны большегрузных автомашин в сопровождении сотрудников ГАИ были доставлены на охраняемые стоянки", - рассказал Кубраков. Эти охраняемые стоянки патрулируются сотрудниками органов внутренних дел. Глава МВД Белоруссии добавил, что многие водители находятся в стране впервые и плохо ориентируются на местности, поэтому сотрудники МВД помогают им добраться до гостиницы, до точек общепита.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Частично на прием работает лишь переход в населенном пункте Мядининкай, где впускают транзитный транспорт, дипломатов, возвращающихся на территорию сообщества граждан ЕС. Реагируя на эти действия, Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур, более тысячи которых застряли в соседней стране.

По данным МИД Белоруссии, на территории страны из-за действий Вильнюса скопилось свыше 1,1 тыс. грузовиков. Лукашенко заявил, что охрана застрявших в Белоруссии фур обходится в €120 в сутки. Таким образом, охрана всех фур обойдется в €132 тыс. в сутки. Кроме того, по оценке литовской ассоциации грузоперевозчиков "Линава", сутки простоя одной фуры обходятся компаниям примерно в €200, а за все фуры - €220 тыс. Вместо с платой за охрану получается €352 тыс. в сутки. Если конфликт с работой КПП на границе не будет урегулирован, литовские компании рискуют потерять за 30 дней €10,560 млн.

Министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович при этом заявил, что Литва не намерена открывать границу с Белоруссией после решения Минска не пропускать обратно через свои контрольно-пропускные пункты литовские фуры.