Главу Минюста Украины Галущенко внесли в базу "Миротворца"

Германа Галущенко обвиняют, в частности, в "использовании служебного положения с целью личного финансового обогащения"

Глава Минюста Украины Герман Галущенко © REUTERS/ Lisa Leutner

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Экс-министр энергетики, действующий глава Минюста Украины Герман Галущенко попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

В понедельник стало известно о проведении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Были проведены обыски у Галущенко, который ранее занимал пост министра энергетики, у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". После этого НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались.

Согласно публикации на сайте "Миротворец", Галущенко вменяют в вину "осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины", а также "использование служебного положения с целью личного финансового обогащения" с февраля 2022 года. Он занимал этот пост с 2021 по 2025 годы.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.