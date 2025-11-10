На Украине расследуют утечку, позволившую Миндичу бежать из страны

Как пишут в украинских СМИ, к утечке информации может быть причастен первый замглавы САП Андрей Синюк

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что проводит служебное расследование о возможной утечке информации, которая позволила бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть страну накануне обысков.

"Утром 10 ноября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования по возможной утечке данных досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) органа.

Как пишут в украинских СМИ, к утечке информации может быть причастен первый замглавы САП Андрей Синюк. Он отрицает данный факт.

Ранее стало известно о проведении НАБУ совместно с САП операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Были проведены обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". После этого НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. По данным украинских СМИ, Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до обыска. Также за пределами страны оказались его соратники братья Цукерманы.