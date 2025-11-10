Зеленский выступил за приговоры при расследовании коррупции в его окружении

Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто строил коррупционные схемы, должен получить четкий процессуальный ответ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский поддержал расследование хищений в сфере энергетики, которое проводят антикоррупционные органы Украины в его окружении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Обыски также прошли у Германа Галущенко, ранее возглавлявшего министерство энергетики, и в компании "Энергоатом", которые считаются близкими к Миндичу. После этого НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики страны преступной организацией было отмыто около $100 млн.

"Какие-либо результативные действия против коррупции очень нужны. Неотвратимость наказания требуется. "Энергоатом" сейчас обеспечивает наибольшую долю энергогенерации для Украины. Чистота в компании - это приоритет. <...> Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами", - сказал Зеленский в вечернем обращении, видеозапись которого размещена в Telegram-канале.

Как уточняло НАБУ, совместная со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операция по раскрытию коррупции в сфере энергетики называется "Мидас", в ее рамках прошло более 70 обысков. НАБУ и САП располагают 1 000 часов аудиозаписей по делу и уже начали публиковать первые фрагменты.

С лета обострился конфликт между Зеленским и НАБУ, над которым он попытался установить контроль. С тех пор имя Миндича все чаще звучит на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Ряд украинских аналитиков полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что НАБУ и САП установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждаются коррупционные схемы.