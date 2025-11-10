Трамп пригрозил штрафами авиадиспетчерам, которые не вернутся к работе

Президент США также заявил, что будет рекомендовать наградить премией в $10 тыс. тех работников, кто оставался на посту, несмотря на отсутствие зарплат

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил штрафными санкциями авиадиспетчерам, покинувшим рабочие места из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна).

"Все авиадиспетчеры должны немедленно вернуться к работе!!! Любой, кто этого не сделает, будет оштрафован на существенную сумму", - написал глава США в Truth Social.

Трамп также заявил, что будет рекомендовать наградить премией в размере $10 тыс. тех авиадиспетчеров, кто оставался на посту, несмотря на отсутствие зарплат из-за шатдауна.

10 ноября агентство Reuters сообщило, что из-за нехватки авиадиспетчеров на фоне приостановки работы федерального правительства США были отменены более 2,7 тыс. авиарейсов, свыше 10 тыс. были задержаны.