NYT: в городе Вилково Одесской области не осталось мужчин, кроме мэра

Большая часть мужского населения призывного возраста сбежала от насильственной мобилизации со стороны ТЦК или же скрывается у себя дома, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Город Вилково Одесской области столкнулся с демографической проблемой из-за активности территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в регионе. Утверждается, что женщины теперь контролируют все сферы жизни в населенном пункте. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

"Женщины везде. Они заняли каждый сектор, теперь они главные", - прокомментировал ситуацию мэр города Матвей Иванов, который, по его словам, остался "единственным мужчиной" в городе.

По информации NYT, население города снизилось с 8 тыс. до 5 тыс. Большая часть мужчин призывного возраста сбежала от насильственной мобилизации со стороны ТЦК или же скрывается у себя дома, не выдавая данных о своем местонахождении.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. На фоне проблем с комплектованием армии 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон об ужесточении ее правил, в результате чего многие категории военнообязанных лишились права на бронь или отсрочку. Также были пересмотрены критерии пригодности к военной службе по состоянию здоровья. Позже Минобороны разрешило мобилизацию людей с вылеченным туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ, если они не прогрессируют.

Сотрудники ТЦК для выполнения плана вынуждены буквально устраивать охоту на мужчин на улицах. Однако командиры боевых подразделений отмечают, что "мобилизованные" таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы. В местных соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах Украины.