Камбоджа отвергла обвинения Таиланда в установке новых мин на границе двух стран

В Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи указали, что регион по-прежнему усеян неразорвавшимися боеприпасами после гражданских конфликтов в период 1970-х и 1980-х годов

ХАНОЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Камбоджа опровергла утверждения Таиланда об установке ей новых мин на границе двух стран. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи.

В официальном заявлении внешнеполитического ведомства выражается категорическое несогласие с этими обвинениями. В ведомстве указали, что регион по-прежнему усеян неразорвавшимися боеприпасами после гражданских конфликтов в Камбодже в период 1970-х и 1980-х годов и что многие минные поля еще не были разминированы из-за пересеченной местности и нерешенных демаркационных проблем. "Камбоджа никогда не использовала новые наземные мины и никогда не будет этого делать", - заявили в МИД, подчеркнув приверженность страны строгому соблюдению Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Таиландская сторона заявила, что в понедельник ее военнослужащие во время патрулирования в приграничном с Камбоджей районе в провинции Сисакет подорвались на новом минном поле, якобы установленном камбоджийскими военными в нарушение совместной декларации, назвав это "актом враждебности", который неизбежно привел к остановке действия двусторонних мирных договоренностей. После этого премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в связи с инцидентом распорядился немедленно приостановить действие мирной декларации с Камбоджей.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами. Стороны подчеркнули, что обязуются "содействовать деэскалации напряженности, восстановлению доверия и взаимовыгодных отношений".

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим 28 июля объявил о перемирии между странами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошли несколько инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах. В конце сентября, как информировал таиландский МИД, камбоджийские военные обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие были приведены в боевую готовность.