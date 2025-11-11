Axios: лидера демократов в Сенате США призвали к отставке

Однопартийцы Чака Шумера поддержали законопроект о возобновлении финансирования федерального правительства, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американская общественная организация MoveOn призвала лидера демократического меньшинства в Сенате США Чака Шумера уйти в отставку за поддержку его однопартийцами законопроекта о возобновлении финансирования федерального правительства. Об этом сообщил портал Axios.

"Пока [президент США] Дональд Трамп и Республиканская партия удваивают взносы за здравоохранение, используют против нас наши вооруженные силы и отбирают еду у детей, члены MoveOn не могут мириться со слабым руководством Демократической партии, - приводит портал слова исполнительного директора организации Кэти Бетелл. - Американцы продемонстрировали растущую поддержку демократов, которые оказывали сопротивление, как на голосовании на прошлой неделе, так и в ходе мирных протестов в прошлом месяце. По непонятной причине некоторые демократы в Сенате под руководством Шумера решили сдаться. Сенатору Шумеру пора уйти в отставку". MoveOn - крупная политическая группа, занимающаяся вопросами политического активизма и продвигающая политиков прогрессистских взглядов.

Шумер проголосовал против продолжения финансирования работы федерального правительства, однако все равно подвергся критике со стороны некоторых однопартийцев. Часть конгрессменов от Демпартии призвали к отставке сенатора. "Если бы я была сенатором, я бы попросила Шумера покинуть пост лидера меньшинства. Он просто к этому не готов", - заявила Axios член Палаты представителей от штата Техас Сильвия Гарсия. Ее коллега Вероника Эскобар добавила, что Шумер "не должен оставаться лидером". "Настало время найти человека, который сможет противостоять Трампу, кого-то непоколебимого, более стратегически мыслящего и, честно говоря, просто человека с характером", - отметил в беседе с порталом конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар.

В понедельник вечером Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно. Документ позволяет преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства (шатдаун), которая уже составляет 41 день. В случае одобрения нижней палатой Конгресса законопроект передадут на подпись Трампу.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.