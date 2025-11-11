Финский депутат Коскинен предложил выбрать европейского переговорщика с РФ по Украине

Было бы хорошо иметь такой прямой контакт, подчеркнул председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии

СТОКГОЛЬМ, 11 ноября. /ТАСС/. Странам Евросоюза следует выбрать представителя для прямых переговоров с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен.

"Было бы хорошо иметь такой прямой контакт", - приводит слова Коскинена газета Ilta Sanomat. "Мы бы собрали мнения. Тогда этот человек был бы своего рода посредником в выработке единой позиции", - отметил финский парламентарий. При этом глава комитета не назвал конкретного европейского лидера, который бы мог выступить в данной роли.

10 ноября экс-президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью общественному вещателю Yle, что Евросоюзу необходимо вести переговоры с Россией "напрямую, как это делает [президент США] Дональд Трамп". Бывший лидер подчеркнул, что Европа исчезла из четверки великих игроков на международной арене, к которым стоит прислушиваться.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, комментируя слова финского экс-президента, что участие в украинском конфликте сильнее снизило роль Европы в мировой политике. Он отметил, что вопреки расчетам Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина, полагавших, что жесткое противостояние с Россией прибавит Европе веса на мировой арене, оно его только убавило. По словам сенатора, такую позицию косвенно признает бывший президент Финляндии.