Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители

Госвизит президента Казахстана состоится 11-12 ноября

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбыл с государственным визитом в Россию. С момента пересечения госграницы его самолет сопровождают российские истребители.

Читайте также

Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию

В пресс-службе казахстанского лидера сообщили, что "с момента пересечения государственной границы" страны до посадки самолета в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт Токаева сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России.

Государственный визит президента Казахстана в Россию состоится 11-12 ноября. В ходе переговоров Путин и Токаев обсудят дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.