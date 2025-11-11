Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители
АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбыл с государственным визитом в Россию. С момента пересечения госграницы его самолет сопровождают российские истребители.
Читайте также
Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию
В пресс-службе казахстанского лидера сообщили, что "с момента пересечения государственной границы" страны до посадки самолета в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт Токаева сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России.
Государственный визит президента Казахстана в Россию состоится 11-12 ноября. В ходе переговоров Путин и Токаев обсудят дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.