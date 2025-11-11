Би-би-си: обвиняемого в подрыве "Северных потоков" содержат со сторонниками ИГ

Сергей Кузнецов утверждает, что с ним обращаются как с серьезным преступником

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей Кузнецов утверждает, что его содержат в итальянской тюрьме вместе с подозреваемыми в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

В письме, переданном Би-би-си его адвокатом, Кузнецов утверждает, что его содержат под стражей в исправительном учреждении строгого режима наряду с предполагаемыми сторонниками ИГ и обращаются с ним как с серьезным преступником. Украинец также жалуется на плохие условия содержания. По его словам, ему не предоставляют возможности придерживаться вегетарианской диеты и не пропускают передачи с едой.

Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции из-за угрозы побега. Поскольку вменяемые ему в вину преступления по итальянским законам подпадают под статью "терроризм", его содержат в тюрьме строго режима.

По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов. Параллельно Германия добивалась выдачи другого подозреваемого, также гражданина Украины, задержанного в Польше. Окружный суд Варшавы отказал в его выдаче ФРГ. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что к декабрю итальянские судьи могут принять решение об экстрадиции Кузнецова. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы забрать его в Италии и доставить в Гамбург для судебного процесса.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.