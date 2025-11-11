Режим тишины в районе ЗАЭС завершили

ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС завершено после восстановления обеих линий внешнего энергоснабжения станции. Сейчас ВСУ ведут обстрел береговой линии города - спутника ЗАЭС Энергодара, сообщила ТАСС директор по коммуникациям атомного объекта Евгения Яшина.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Обе линии внешнего энергоснабжения ЗАЭС введены в строй после ремонта. Режим тишины закончился. Сейчас ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара, обстрела самого города нет. Последние сутки над территорией города фиксируются дроны противника", - сказала Яшина.

Кроме того, беспилотник ВСУ упал на территории автовокзала расположенного поблизости от Энергодара прифронтового города Каменка-Днепровская. Дрон не сдетонировал, сообщили ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Взрывотехники прибудут на место, как только будет отменена угроза повторных атак. Ранее в администрации сообщали, что дрон ВСУ атаковал Каменско-Днепровскую центральную больницу, повредив фасад здания, остекление и прачечную.

8 ноября на ЗАЭС сообщили, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС по двум высоковольтным линиям - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. "Днепровская" была отключена на протяжении 30 дней после ударов ВСУ, ее восстановили и подключили 23 октября. Вторая линия - " Ферросплавная-1" - не функционировала с 7 мая. Установлению локального прекращения огня рядом с Запорожской АЭС для ремонта линий способствовало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).