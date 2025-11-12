В Венесуэле проходят масштабные военные учения

Учения проводятся в сотрудничестве военных, полицейских и венесуэльского народа в интересах "противодействия имперским угрозам", отмечается в заявлении министерства обороны Боливарианской Республики

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Новая фаза военных учений "Независимость 200", которая проходит 11-12 ноября, укрепляет и выводит на более высокий уровень обороноспособность Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

"Реализация высшей фазы учений "Независимость 200" <…> приведет к полной боевой готовности и массированному развертыванию на всей территории страны сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил, ракетных подразделений, систем вооружения, воинских частей, ополченцев Боливарианской национальной милиции, органов гражданской безопасности и команд по комплексной обороне", - информирует министерство обороны.

Учения проводятся в тесном сотрудничестве военных, полицейских и венесуэльского народа в интересах "противодействия имперским угрозам", отмечается в заявлении оборонного ведомства.

"Национальные боливарианские вооруженные силы Венесуэлы (FANB) как никогда сильны в единстве, сплоченности и оснащении, чтобы вместе с венесуэльским народом любой ценой защищать священные ценности: свободу, суверенитет, независимость, стабильность и мир", - подчеркнули в министерстве.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Ранее сообщалось, что ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.