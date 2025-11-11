Токаев: у Казахстана и РФ нет каких-либо серьезных проблем

Президент республики подчеркнул, что двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Ruptly

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Казахстан и Россия не имеют каких-либо серьезных проблем в отношениях, в случае их возникновения они оперативно решаются. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Москву с государственным визитом, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует. Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств", - сказал казахстанский лидер.

Он отметил, что двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. "Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались, ни работали бы вместе", - сказал Токаев.