Франция выделит более 100 жандармов для поддержания порядка в секторе Газа

Президент республики Эмманюэль Макрон заявил, что французская сторона готова содействовать укреплению палестинских сил для стабилизации ситуации в анклаве

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Франция намерена выделить более 100 жандармов в рамках международных миссий по обеспечению безопасности в секторе Газа. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Париже.

"Стабилизация ситуации в Газе требует возвращения сил безопасности и полиции Палестинской автономии, - сказал он. - Франция готова содействовать укреплению палестинских сил в этих целях в рамках миссий Евросоюза EUBAM Rafah и EUPOL COPPS значительно усилив французское присутствие более чем сотней жандармов".

Ранее издание Politico сообщило, что Европейский союз готов возобновить работу своей миссии по приграничной помощи (EUBAM Rafah) в районе контрольно-пропускного пункта "Рафах" для содействия доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. ЕС также готов задействовать службу EUPOL COPPS для поддержки палестинской гражданской полиции и судебных органов.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана американского лидера. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.