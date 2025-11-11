Трамп: конгрессмены США одобрят законопроект о финансах для правительства

Американский лидер уверен, что в США "большинство людей хочет возобновления" работы правительства

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что Палата представителей Конгресса США, вероятнее всего, одобрит законопроект о возобновлении частично приостановленного сейчас финансирования федерального правительства.

"Палата представителей проголосует. И, я думаю, она проголосует в поддержку", - отметил он в интервью телеканалу ESPN. Трамп выразил уверенность в том, что в США "большинство людей хочет возобновления" работы правительства.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ранее заявил, что голосование в ней по упомянутому законопроекту может состояться 12 ноября.

Вечером 10 ноября Сенат Конгресса США поддержал продолжение финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно. Документ позволяет преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства (шатдаун), которая уже превышает 41 день. В случае одобрения нижней палатой Конгресса законопроект передадут на подпись Трампу.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.