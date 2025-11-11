Мамдани хочет связаться с Трампом перед вступлением в должность мэра Нью-Йорка

Он планирует сказать президенту США о своем намерении работать на благо жителей города и сотрудничать для достижения этой цели

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что намерен связаться с президентом США Дональдом Трампом перед вступлением в должность.

"Я буду связываться с Белым домом в ходе подготовки к тому, чтобы приступить к исполнению обязанностей [мэра], - сказал он в интервью нью-йоркскому подразделению телекомпании NBC, отвечая на вопрос, планирует ли он звонить Трампу. - Я скажу [ему], что намерен работать на благо всех тех, кто называет этот город своим домом и что готов сотрудничать для достижения этой цели, если представится такая возможность. Но если это [сотрудничество] будет идти во вред жителям Нью-Йорка, то я буду этому противостоять".

Выборы мэра Нью-Йорка состоялись 4 ноября. Трамп призывал жителей мегаполиса голосовать за независимого кандидата Эндрю Куомо и грозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом. Сам же избранный мэр характеризует себя как "демократического социалиста".

5 ноября в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что проявить инициативу и выйти на связь должен именно Мамдани. Американский лидер также сказал, что любит Нью-Йорк и потому хотел бы, чтобы новый мэр преуспевал на своем посту. Вместе с тем Трамп предупредил, что Мамдани следует уважительно относиться к американской администрации.