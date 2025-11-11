Би-би-си: соратники Стармера могут попытаться сместить его в декабре

Процесс против премьера могут запустить через две недели после того, как 26 ноября глава Минфина Рейчел Ривс представит в Палате общин бюджетное послание, сообщила вещательная корпорация

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Однопартийцы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по Лейбористской партии могут предпринять попытку сместить его с поста лидера правящей политической силы уже в декабре. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Читайте также

Чуда не произошло: почему рейтинги британского премьера все ниже и при чем здесь Россия

По информации ее источников, подобный процесс против лидера лейбористов и главы правительства может быть запущен спустя две недели после того, как 26 ноября министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс представит в Палате общин британского парламента бюджетное послание. Как ожидается, глава Минфина может объявить о крайне непопулярной среди избирателей мере - повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета.

Среди тех, кого собеседники Би-би-си называют возможными оппонентами премьеру в борьбе за лидерство в партии и, соответственно, за пост премьера, фигурируют имена министра внутренних дел Шабаны Махмуд и министра здравоохранения и социальных дел Уэза Стритинга.

В то же время источники вещательной корпорации предупреждают, что Стармер намерен решительно бороться против подобных попыток. "Он один из двух ныне живущих людей, который выиграл всеобщие выборы для лейбористов. Было бы сумасшествием выступить против него спустя 17 месяцев", - сообщил Би-би-си один неназванный министр.

Критики премьера уже заявили, что его канцелярия перешла "в глухую оборону", опасаясь попытки его смещения с должности. При этом они указывают на то, что это "не поможет правительству вылезти из ямы, в которой оно оказалось".

Падающий рейтинг

Согласно социологическому исследованию компании Ipsos, результаты которого 28 октября привела газета The Daily Telegraph, Стармер, наряду с Ривс, лидирует по уровню негативного восприятия среди крупных британских политиков. Его деятельность одобряют лишь 20% опрошенных, а 60% относятся к ней негативно.

Ривс 4 ноября не исключила, что лейбористское правительство пойдет на повышение налогов на доходы физических лиц, добавленную стоимость и социальное страхование в нарушение предвыборных обещаний. Она подчеркнула, что британская экономика сталкивается с огромными внешними вызовами - от американских пошлин до конфликта на Украине.

Согласно последнему опросу компании YouGov, правопопулистская партия Reform UK пользуется наибольшей поддержкой избирателей (27%). За ней идет Лейбористская партия (19%). За консерваторов и "зеленых" готовы проголосовать по 16% избирателей. Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года.

Возможная отставка Стармера не будет означать автоматическое проведение новых всеобщих выборов. Вместо этого лейбористы могут провести партийное голосование по избранию нового лидера партии, который и возглавит правительство. Именно так в 2022 году поступили консерваторы, успевшие дважды за год сменить премьер-министра (Бориса Джонсона и Лиз Трасс).