Эксперт Райт: Украина не способна победить в конфликте с Россией

По мнению журналиста, на это указывает как продвижение российских войск, так и отсутствие средств у Европы на поддержание Киева

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украина и ее западные спонсоры не способны одержать победу в военном противостоянии с Россией. Такое мнение выразил ТАСС британский журналист-международник Фрэнк Райт.

"Я считаю, что не существует реальной возможности победить в войне против России. И причина, по которой я так считаю <...>, - [продвижение российской армии] на текущий момент, - сказал собеседник агентства. - Маловероятно, что из этой ситуации есть выход. У европейцев нет денег, чтобы поддерживать [конфликт] самостоятельно. Американцы, судя по всему, все менее готовы финансировать его и выходят из [числа участников украинского кризиса]".

Райт выразил мнение, что европейские страны попытаются добиться заморозки конфликта или будут стремиться к поддержанию "вялотекущего кризиса через целенаправленное спонсирование подрывных операций, чтобы не допустить наступления какого-либо реального мира".

По данным Национального банка Украины, киевский режим не получал прямой финансовой помощи от США в 2025 году - после вступления в должность президента Дональда Трампа. Ранее американский лидер заявил, что США больше не спонсируют Украину, но продолжают отправлять ей оружие, оплачиваемое европейскими участниками НАТО.