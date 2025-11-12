Белоруссия заявила о готовности к работе всех пунктов пропуска с Литвой

С 2024 года по октябрь 2025 года на границе с Литвой из пяти автодорожных пунктов пропуска функционировали всего два, отметил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти готовы к полноценному функционированию всех пунктов пропуска на границе с Литвой. Об этом заявил журналистам председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов после доклада президенту Александру Лукашенко.

"Органы пограничной службы Беларуси находятся в постоянной готовности к полноценному пропуску лиц и транспортных средств на постоянной основе во всех пунктах пропуска, а также к любым изменениям обстановки, складывающейся на государственной границе, в интересах выполнения задач, определенных президентом нашей страны", - цитирует его агентство БелТА.

Молостов напомнил, что с 2024 года по октябрь 2025 года на границе с Литвой из пяти автодорожных пунктов пропуска функционировали всего два - "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай") и "Бенякони" (сопредельный "Шальчининкай"). Он подчеркнул, что принятые литовской стороной решения наносят ущерб трансграничным, экономическим, политическим и в целом добрососедским отношениям, создают сложные условия для граждан Белоруссии и Литвы.

Глава ведомства также сообщил, что Белоруссия завершила работы по демаркации сухопутной границы с Украиной.