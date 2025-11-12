FT: на Ближнем Востоке разочарованы зацикленностью США на Авраамовых соглашениях

Региональные чиновники заявили, что "реализация надежного плана по обеспечению безопасности и управлению" Газой, а также реальные шаги к созданию палестинского государства "должны предшествовать расширению дипломатических отношений с Израилем"

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Никто, включая президента США Дональда Трампа, не ожидает быстрого выполнения второго - вслед за прекращением огня - этапа его плана из 20 пунктов для Газы. Однако, по словам дипломатов и аналитиков, "зацикленность американской администрации на Авраамовых соглашениях разочаровала правительства некоторые арабских и мусульманских стран", сообщила газета Financial Times (FT).

Региональные чиновники заявили, по данным издания, что "реализация надежного плана по обеспечению безопасности и управлению" Газой, а также реальные шаги к созданию палестинского государства "должны предшествовать расширению дипломатических отношений с Израилем". Белый дом также недооценивает, по мнению аналитиков, насколько негодование, царящее во многих арабских и мусульманских странах по поводу наступления Израиля, "сделало перспективу нормализации немыслимой". Особенно наглядно это проявляется в Саудовской Аравии, которая до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, спровоцировавшего войну, была на грани заключения сделки с администрацией бывшего лидера США Джо Байдена о нормализации отношений с Израилем в обмен на оборонный пакт, говорится в публикации.

"Создание палестинского государства является необходимым условием региональной интеграции", - приводит FT слова высокопоставленного представителя МИД Саудовской Аравии. "Мы говорили об этом много раз, но, похоже, ответ не нашел отклика, потому что нам постоянно задают этот вопрос", - добавил он.

Ранее американский лидер выразил уверенность, что многие страны намерены присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. "Сегодня все больше государств стремятся к миру и процветанию посредством моих Авраамовых соглашений", - полагает Трамп.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

План по Газе

9 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана американского лидера. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.