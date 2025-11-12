Токаев: Казахстан и Россия имеют общую память и ценности

Дружба народов стран предопределена судьбой, отметил президент Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан и Россия имеют общие ценности, дружба народов двух стран предопределена судьбой, а партнерство и союзничество проверено временем. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь из Москвы в режиме видео-конференц-связи к участникам форума межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Уральске.

"Казахстан и Россия - надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники. Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой", - подчеркнул он.

Токаев отметил, что сотрудничество двух стран наполняется новым содержанием благодаря диалогу. "Наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов. Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность президенту России за неизменное внимание и поддержку деятельности форума, укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах", - сказал президент Казахстана.