Токаев: между Астаной и Москвой не существует нерешаемых вопросов

Сотрудничество Казахстана и России охватывает практически все сферы, его потенциал огромен, заявил президент республики
13:55
обновлено 14:39

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество Казахстана и России охватывает практически все сферы, его потенциал огромен, а между сторонами нет нерешаемых вопросов, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и краю. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны ни осуществляли бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе", - сказал Токаев по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. 

