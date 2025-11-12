Токаев назвал Россию уникальной страной-цивилизацией

Президент Казахстана отметил, что его визит подчеркивает ключевое место, которое РФ занимает в системе внешнеполитических приоритетов Астаны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия - уникальная страна-цивилизация, которая влияет на глобальные процессы, а решения, принимаемые в Москве, имеют значение для всего мирового порядка. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Россия - это уникальная страна-цивилизация, великая держава, сыгравшая и по сей день играющая исключительную роль в мировой истории и определяющая ход глобальных процессов", - сказал Токаев на обеде в Кремле, организованном в честь его государственного визита в РФ.

Он отметил, что его визит подчеркивает ключевое место, которое РФ занимает в системе внешнеполитических приоритетов Астаны, назвав Россию главным стратегическим партнером и союзником. Токаев отметил, что ему приятно находиться в Москве, "где бьется сердце великой братской России, где принимаются решения, которые имеют самое непосредственное отношение к вектору развития великого Российского государства, а также всего мирового порядка".