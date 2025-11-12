Токаев связал все успехи современной России с деятельностью Путина
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вносит огромный вклад в развитие российской государственности, все успехи современной РФ связаны с его именем, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Москве с государственным визитом.
"Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович, деятельностью, дальновидной политикой и конечно же авторитетным лидерством. Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международной позиции вашего государства", - сказал казахстанский лидер на государственном обеде в Кремле, который был организован в честь его визита.
Он также указал, что существует казахская мудрость, которая в переводе на русский звучит как "Богом данный сосед", которым для Казахстана является Россия. Также Токаев предложил тост за светлое будущее и процветание народов двух государств и президента России.