Токаев: внешним вызовам не пошатнуть фундамент взаимного доверия РФ и Казахстана

Свидетельством этому стала подписанная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве, отметил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Никакие внешние вызовы не в состоянии пошатнуть монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на государственном обеде в Кремле после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания ряда документов.

"Состоявшиеся переговоры еще раз показали, что никакие внешние вызовы не в состоянии не то что разрушить, но даже и пошатнуть монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном", - сказал Токаев.

"Свидетельством этому стала подписанная сегодня декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве", - подчеркнул казахстанский лидер.