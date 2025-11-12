Токаев: внешним вызовам не пошатнуть фундамент взаимного доверия РФ и Казахстана
15:02
обновлено 15:16
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Никакие внешние вызовы не в состоянии пошатнуть монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на государственном обеде в Кремле после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания ряда документов.
"Состоявшиеся переговоры еще раз показали, что никакие внешние вызовы не в состоянии не то что разрушить, но даже и пошатнуть монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном", - сказал Токаев.
"Свидетельством этому стала подписанная сегодня декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве", - подчеркнул казахстанский лидер.