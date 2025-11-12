Партия Порошенко: в Раде поддержали сбор подписей за отставку кабмина

Сопредседатель фракции Артур Герасимов отметил, что пока процедуру блокируют люди Владимира Зеленского

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Спикер Рады Руслан Стефанчук поддержал требование оппозиционной партии "Европейская солидарность" инициировать процедуру отставки правительства Украины, однако она пока блокируется в Раде людьми Владимира Зеленского. Об этом заявил сопредседатель парламентской фракции партии Артур Герасимов.

"Только что закончилась встреча народных депутатов "Европейской солидарности" с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Вчера "Европейская солидарность" направила главе Верховной рады письмо с требованием немедленно выдать подписные листы, чтобы начать процедуру отставки коррупционного кабинета министров. К сожалению, сейчас мы слышим, что после того как спикер парламента подписал и направил далее это письмо, фактически поддержав "Европейскую солидарность", оно блокируется в аппарате людьми офиса <...> Зеленского", - сказал Герасимов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале фракции.

Лидером "Европейской солидарности" является экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).