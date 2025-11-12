Заявления об отставке Галущенко и Гринчук уже направили в Раду
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Герман Галущенко вслед за главой Минэнерго Светланой Гринчук подал заявление об отставке, которые уже направлены в Верховную раду. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Внесла на рассмотрение Верховной рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Министры подали свои заявления определенным законом способом", - написала она в Telegram-канале.
12 ноября Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" потребовал отставки Гринчук и Галущенко.