Заявления об отставке Галущенко и Гринчук уже направили в Раду

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко указала, что министр юстиции и глава Минэнерго подали документы определенным законом способом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Герман Галущенко вслед за главой Минэнерго Светланой Гринчук подал заявление об отставке, которые уже направлены в Верховную раду. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Внесла на рассмотрение Верховной рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Министры подали свои заявления определенным законом способом", - написала она в Telegram-канале.

12 ноября Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" потребовал отставки Гринчук и Галущенко.