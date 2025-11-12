США сейчас не заинтересованы в создании военной базы у сектора Газа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты пока не собираются финансировать такой проект

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сейчас не заинтересованы в строительстве военной базы близ сектора Газа. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Соединенные Штаты в этом не заинтересованы, не занимаются этим. Мы в это в настоящее время не вовлечены, мы это не будем финансировать", - сказала она, комментируя публикацию информационного агентства Bloomberg на сей счет.

Вместе с тем Ливитт не отрицала, что заметка строилась на основании достоверных данных правительства США. "Эта статья опиралась на единственную бумагу - запрос, подготовленный кем-то в Министерстве ВМС США по поводу идеи, которая может возникнуть в будущем", - отметила официальный представитель американского лидера. Министр ВМС не является в США членом президентского кабинета, он подчиняется главе Пентагона.

Как передало ранее агентство Bloomberg, Вооруженные силы США рассматривают возможность строительства базы рядом с сектором Газа, на которой могут разместиться порядка 10 тыс. человек. Неназванный чиновник американской администрации сообщил агентству, что речь идет о предварительном планировании создания базы для международных сил по стабилизации в секторе Газа.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.