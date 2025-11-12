Вице-президента "Энергоатома" Хартмута отстранили от работы

Кабмин Украины на основании материалов Национального антикоррупционного бюро также поручил отстранить главного консультанта президента компании и часть сотрудников, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кабмин Украины на основании материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) решил отстранить от работы вице-президента, члена правления НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута, а также поручил врио председателя правления отстранить главного консультанта президента компании и часть сотрудников. Об этом сообщила украинский премьер Юлия Свириденко в Telegram-канале.

"Продолжаем комплекс решений по перезапуску менеджмента НАЭК "Энергоатом". На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута. Кабмин также поручил временному исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже предъявлено обвинение, а также работников, причастность которых к совершению преступлений проверяют правоохранительные органы", - сообщила Свириденко.

Она уточнила, что среди этих сотрудников - директор по финансам и бюджетированию, директор по правовому обеспечению, руководитель обособленного подразделения "Централизованные закупки". Отмечается, что, если в ходе расследования НАБУ будет обнаружена причастность других сотрудников к совершению преступления, и.о. председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц.

Суд Киева избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности украинской компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, обвиняемому в соучастии в деле о коррупции в энергетике на Украине, отправив его на два месяца под арест с правом внесения залога в $1 млн.