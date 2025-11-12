Bild: в ФРГ мужчин определенного возраста обяжут проходить военную медкомиссию

По информации газеты, набор новобранцев должен носить добровольный характер, однако если желающих не хватит для увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призывать людей из числа прошедших медосмотр

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Фракции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии в Бундестаге достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По их данным, правящие партии хотят обязать всех мужчин определенного возраста проходить медицинское освидетельствование. Осуществлять набор новобранцев предполагается на добровольной основе. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр. Фракции обсудят все детали 13 ноября на внеочередных заседаниях.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с примерно 183 тыс. до 260 тыс. военных к 2035 году. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе, однако в Бундестаге законопроект "забуксовал", поскольку ХДС/ХСС потребовал четко прописать, при каких обстоятельствах произойдет возвращение к воинской повинности. Консерваторы считают, что это неизбежно произойдет.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.