Конгресс США поддержал законопроект о финансировании работы правительства

Документ поддержали 222 законодателя

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса поддержала одобренный ранее Сенатом законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства сроком до 30 января 2026 года включительно. Трансляцию голосования в нижней палате законодательного органа США вел телеканал C-SPAN.

В поддержку документа выступили 222 законодателя, против - 209. 10 ноября законопроект был одобрен в верхней палате Конгресса после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий достигли договоренностей по мерам, позволяющим преодолеть рекордную по продолжительности приостановку работы американского правительства (шатдаун). Теперь документ будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее пресс-служба Белого дома подтвердила, что американский лидер намерен подписать его.

Законопроект, помимо выделения финансирования на работу правительства до конца января, предусматривает ассигнования на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях. Договоренности также включают в себя отмену некоторых решений вашингтонской администрации по увольнению госслужащих и проведение до середины декабря голосования по мерам, касающимся медицинского страхования.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно части статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.