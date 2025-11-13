FT: специалисты "Рубикона" лишили Киев одного из главных преимуществ

Появление российского Центра перспективных беспилотных технологий "привело к резкому развороту на цифровом поле боя", пишет газета

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" изменил ситуацию с использованием БПЛА в боевых действиях и лишил Украину одного из главных тактических преимуществ - дешевых и простых в сборке многочисленных беспилотников. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times (FT).

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Появление "Рубикона" "привело к резкому развороту на цифровом поле боя, лишив Киев одного из его главных тактических преимуществ", отмечает издание. Успех российского центра "усилил давление на украинскую армию, которая и без того находилась в невыгодном положении".

Специалист Филадельфийского института исследований внешней политики Роб Ли, чьи слова приводит FT, заявил, что "Рубикон" "больше, чем просто подразделение, это центр разработки всех видов беспилотных систем".