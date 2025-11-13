НАТО ищет бюджетный способ борьбы с дронами

Заместитель генсека альянса Радмила Шекеринская отметила, что страны блока обмениваются технологиями для противодействия беспилотникам

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Giannis Papanikos

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс стремится найти более дешевые средства для борьбы с БПЛА после случаев использования истребителей для перехвата дронов. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская в интервью финской телерадиокомпании Yle.

Как утверждает представитель блока, страны НАТО стремятся внедрить технологии, которые бы "сократили расходы на создание систем противодействия дронам". Шекеринская заявила, что члены альянса "хотят найти новые способы избежать вторжений в воздушное пространство".

По словам замгенсека, страны блока также обмениваются технологиями для противодействия беспилотникам и тестируют "новые, более технически продвинутые решения" в этой сфере. Как отметила Шекеринская, эти наработки уже используются в рамках операции НАТО "Восточный часовой".

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс начинает операцию "Восточный часовой" для укрепления позиций организации на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польских воздушных границ. Рютте уточнил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ. Затем в НАТО сообщили об участии Испании и Швеции.