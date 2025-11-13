Султан Омана обсудил с Шойгу вопросы обороны и безопасности

Стороны также затронули направления совместного взаимодействия, способствующие поддержанию стабильности в регионе

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 13 ноября. /ТАСС/. Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудил с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу во дворце Аль-Барака недалеко от Маската сотрудничество двух стран в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщила канцелярия главы арабского государства.

"В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты сотрудничества между Султанатом Оман и Российской Федерацией в сфере обороны и безопасности, а также направления совместного взаимодействия, способствующие поддержанию безопасности и стабильности в регионе", - указывается в заявлении, текст которого опубликовало Информационное агентство Омана.