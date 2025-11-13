"Украинская правда": участники "схемы Миндича" собирали информацию на глав НАБУ

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов могли следить за сотрудниками бюро

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участники коррупционной схемы, возглавляемой бизнесменом, совладельцем фирмы "Квартал 95" Тимуром Миндичем, известным как "кошелек" Владимира Зеленского, собирали информацию на руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщила "Украинская правда".

По данным издания, подконтрольные офису Зеленского сотрудники правоохранительных органов могли следить за сотрудниками НАБУ. Об этом свидетельствует тот факт, что у одного из фигурантов дела о хищениях в "Энергоатоме" на конспиративной квартире нашли информацию о директоре НАБУ Семене Кривоносе, руководителе подразделения детективов Александре Абакумове, стоящем во главе операции "Мидас" по раскрытию коррупционной схемы в энергетике, и других сотрудниках.

Кроме того, источники издания сообщили, что "сразу после обысков у Миндича НАБУ и САП начали получать угрозы, что будет ответ".

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, "сливать" информацию фигурантам коррупционной схемы мог заместитель руководителя САП Андрей Синюк. В середине октября в СМИ появилась информация о том, что руководителю САП Александру Клименко СБУ может предъявить обвинение, а значит, его отстранят от должности. Издание обратило внимание, что почти сразу в генпрокуратуре, подконтрольной офису Зеленского, заявили, что в случае отстранения Клименко его обязанности будет выполнять именно Андрей Синюк.

Продолжая тему осведомленности фигурантов коррупционного дела о предстоящих обысках, "Украинская правда" пишет, что правоохранительным органам не пришлось выламывать двери квартиры Миндича. "Они были открыты настежь. То ли для того, чтобы сохранить замки, то ли в знак демонстративной насмешки над обысками", - отмечается в статье.

Издание уточнило, что обыски длились почти 12 часов, поскольку в доме на улице Грушевского у Миндича было сразу несколько квартир, в том числе та, в которой еще в 2021 году праздновал день рождения Зеленский. Именно в этой квартире и были установлены прослушивающие устройства. Миндич использовал ее как офис для встреч и для решения вопросов, пишет "Украинская правда".

Схема Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у Миндича, экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи со скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке с постов Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.