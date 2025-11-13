ЕК: Евросоюз исчерпал средства на поддержку Киева от замороженных активов РФ

Еврокомиссия перевела Украине последние €4,1 млрд из €18,1 млрд, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия выделила Украине последние €4,1 млрд из своей кредитной линии, созданной под доходы от реинвестирования замороженных активов России. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

"Еврокомиссия выделила Украине €4,1 млрд, исчерпав свою программу в €18,1 млрд, привлеченных ЕС в рамках инициативы [Группы семи] ERA (созданной в 2024 году с использованием доходов от реинвестирования замороженных активов России - прим. ТАСС)", - написал Домбровскис в X.

Ранее глава Еврокомиссии сообщила о выделении Киеву транша в €6 млрд по линии ERA из фонда поддержки Украины.