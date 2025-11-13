Депутат Рады Железняк: Зеленский санкциями хочет защитить Миндича

Бизнесмену могут запретить въезд на Украину, что может стать формальным препятствием для его экстрадиции

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский велел внести изменения в проект указа о введении санкций против двух участников коррупционной схемы в энергетике бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"У меня есть подтверждение, что правительство перерабатывало первый документ по санкциям против Миндича по предложениям офиса [Зеленского]", - написал он в Telegram-канале. В частности, по его информации, срок действия санкций, который обычно составляет десять лет, будет "срочно и резко" сокращен до трех. Также, отмечает депутат, в документе может появиться пункт о запрете въезда на Украину. Он полагает, что это может стать формальным препятствием для экстрадиции Миндича и Цукермана, которые успели выехать из страны непосредственно перед обысками.

12 ноября Зеленский заявил, что планирует ввести санкции против двух фигурантов дела о коррупции. В тот же день премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что кабмин уже внес в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) предложения по применению санкций в отношении Миндича и Цукермана. Какие именно меры там предусмотрены, она не уточняла.