Al Jazeera: Израиль обстрелял несколько районов сектора Газа

По данным телеканала, на юге анклава израильские военные открыли огонь в районе Эш-Шакуш в северо-западном пригороде Рафаха

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. ВС Израиля обстреляли несколько районов в секторе Газа, несмотря на действие режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинские источники.

Согласно их данным, на юге анклава израильские военные открыли огонь в районе Эш-Шакуш в северо-западном пригороде Рафаха, а также недалеко от района Бани-Сухейла восточнее Хан-Юниса. Кроме того, утверждается, что атакам с воздуха подверглись восточные пригороды города Газа и один из кварталов населенного пункта Бейт-Лахия на севере сектора. Отмечается, что в Бейт-Лахии в зоне обстрела оказалось здание школы. Информация о последствиях инцидентов не приводится.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

6 октября текущего года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.