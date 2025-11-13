В Казахстане готовы принять законы по итогам визита Токаева в Россию

Председатель Сената парламента республики Маулен Ашимбаев назвал историческим визит Касыма-Жомарта Токаева в РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Парламентарии в Казахстане готовы принять законы, необходимые для развития договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в Россию. Как заявил председатель Сената (верхней палаты) парламента республики Маулен Ашимбаев на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Душанбе, визит является историческим, выводящим отношения стран на новый уровень.

"Наша встреча приобретает особое значение с учетом состоявшегося вчера государственного визита нашего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Российскую Федерацию, но не будет преувеличением сказать: я согласен с вами, что это был исторический визит, исторический в полном смысле этого слова, который вывел наши отношения на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - сказал он.

Ашимбаев отметил, что такому партнерству надо соответствовать в том числе на законодательном уровне. "Мы со стороны парламента Казахстана готовы предпринимать все необходимые меры для принятия необходимых законов для того, чтобы дальше вот именно в таком русле развивать наши стратегические союзнические взаимоотношения", - добавил спикер Сената.

Он также напомнил о важности госвизита президента России Владимира Путина в Астану, который состоялся в ноябре 2024 года, отметив, что мероприятия на высшем уровне открывают "новую эру братских, дружеских, добрососедских, союзнических отношений между Казахстаном и Россией". По словам Ашимбаева, в Астане также ознакомились с итогами встречи Матвиенко с Токаевым в Москве, отметив, что на ней звучали важные тезисы, а в Казахстане понимают важность межпарламентских связей.

Токаев совершил государственный визит в Россию 11-12 ноября. После переговоров с Путиным лидеры двух стран подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений стран до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.