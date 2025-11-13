На Украине обсуждаются две кандидатуры на пост главы Минюста

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, это вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Две кандидатуры на пост министра юстиции Украины обсуждаются во властных кругах. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Кто будет министром юстиции? Обсуждаются две кандидатуры: Тарас Качка - он сейчас вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ему могут отдать еще и Минюст. Вторая кандидатура - Ирина Мудрая, она сейчас заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского", - написал парламентарий в Telegram-канале.

Источник этой информации Гончаренко не привел.

12 ноября министр юстиции Герман Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго, на фоне расследования коррупционных схем в сфере энергетики, был отстранен от исполнения обязанностей. Вечером того же дня он был вынужден подать заявление об отставке.

Тогда же заявление об отставке подала министр энергетики Светлана Гринчук, которая также является фигурантом антикоррупционного расследования. Основным кандидатом на пост главы Минэнерго , как сообщило издание "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского, стал действующий глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

10 ноября в ходе операции антикоррупционных органов прошли обыски у Галущенко, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался отмыванием денег. По данным следствия, участники схемы легализовали около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.