ЕК считает скандал на Украине подтверждением работы антикоррупционных органов

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Гийом Мерсье не дал ответа на прямой вопрос, как повлияет вскрытие многомиллионных коррупционных схем в высших кругах власти на дальнейший процесс приема Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает коррупционный скандал на Украине свидетельством "работы" антикоррупционных органов, что является "ключевым критерием для вступления" страны в ЕС. Об этом заявил представитель пресс-службы ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

"Это расследование показывает, что антикоррупционные органы работают на Украине. Борьба с коррупцией - это ключевой критерий для вступления в ЕС наряду с верховенством права. Работа антикоррупционных органов на Украине должна поддерживаться. Еврокомиссия будет пристально мониторить ситуацию", - заявил он.

Мерсье не дал ответа на прямой вопрос, как повлияет вскрытие многомиллионных коррупционных схем в высших кругах власти на Украине на дальнейший процесс приема Украины в ЕС.

В свою очередь глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает постоянные контакты с Владимиром Зеленским, но не смогла уточнить, обсуждала ли она с ним последний коррупционный скандал в Киеве.

О коррупционном скандале

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники схемы отмыли по меньшей мере $100 млн, и, вероятно, эта сумма еще возрастет.

Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, - Германа Галущенко, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского.