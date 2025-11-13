РБК-Украина: Миндича могут лишить украинского гражданства

По информации агентства, юристы должны выяснить, не помешает ли это следствию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вопрос лишения украинского гражданства бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича изучают юристы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

На основе вывода юристов решение примет Владимир Зеленский, уточняется в сообщении. Как указывает агентство, специалисты должны выяснить, не повредит ли лишение гражданства "процессуальным действиям", следствию и судебным процессам.

Ранее Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции, на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет.

В указе о санкциях оба предпринимателя фигурируют как граждане Израиля.

Смягченные санкции для Миндича, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, уже вызвали возмущение на Украине. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подчеркнул, что кабмин вносил предложение ввести санкции на 10 лет, однако именно Зеленский решил сократить срок.