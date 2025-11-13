"Страна": у Миндича есть лазейки для обхода санкционных ограничений

По данным издания, Киев вряд ли будет запрашивать у другой страны выдачу не гражданина Украины

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совладелец фирмы "Квартал 95" бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом и "кошельком" Владимира Зеленского, может воспользоваться своим израильским паспортом для обхода санкций, введенных против него на Украине. Об этом сообщает издание "Страна".

Миндич выехал с Украины по украинскому паспорту, несмотря на то, что имеет гражданство Израиля. Госпогранслужба Украины утверждала, что Миндич покинул страну законно - "основанием для выезда за границу в условиях военного положения стало наличие трех детей в возрасте до 18 лет". Согласно местным законам, многодетные отцы не подлежат всеобщей мобилизации. Таким образом, в базе Госпогранслужбы Миндич числится как гражданин Украины.

Между тем Зеленский ввел санкции в отношении гражданина Израиля Миндича. В опубликованном на сайте Зеленского указе говорится: "Миндич Тимур Михайлович, гражданство - Израиль". Также приводится номер его израильского паспорта. При этом санкции введены всего на три года, тогда как обычно их вводят либо на 10 лет, либо бессрочно. Кроме того, если у гражданина имеется другое гражданство или их несколько, они всегда приводятся в санкционном указе.

Таким образом, у Миндича существуют лазейки для обхода санкционных ограничений и требований закона. В частности, Киев вряд ли будет запрашивать у другой страны выдачу не гражданина Украины.

10 ноября антикоррупционное органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста, которого теперь отстранили от должности, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября следствие предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и сейчас находится в Израиле.