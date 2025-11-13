В Раде начался сбор подписей за отставку правительства Украины из-за дела Миндича

Первым подпись поставил сопредседатель оппозиционной партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, который также призвал все парламентские фракции поддержать инициативу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фракция оппозиционной партии "Европейская солидарность" в Верховной раде заявила, что начала сбор подписей за отставку кабмина Украины из-за коррупционного дела против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют другом и "кошельком" Владимира Зеленского.

"Мы приступаем к сбору подписей за отставку всего кабинета министров, ведь отставка двух министров не решит кризис, когда на пленках Миндича фигурируют пятеро членов правительства, представители регуляторов и офиса [Зеленского]", - говорится в Telegram-канале партии.

В сообщении подчеркивается, что из-за коррупционного скандала "утрачено доверие украинцев и партнеров". "Вернуть его можно только полной перезагрузкой правительства", - утверждают в партии ЕС.

Отмечается, что первым подпись поставил сопредседатель фракции Артур Герасимов, который также призвал все парламентские фракции поддержать инициативу.

12 ноября Герасимов сообщил, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук поддержал требование "Европейской солидарности" инициировать процедуру отставки правительства Украины, однако она пока блокируется в Раде людьми Зеленского.

10 ноября независимые от офиса Зеленского НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября следствие предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича.