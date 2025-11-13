На Украине на фоне скандала с Миндичем объявили об аудите госкомпаний

Премьер-министр страны Юлия Свириденко напомнила, что правительство "уже приняло первые решения" в связи с делом о коррупции

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне скандала вокруг дела о масштабной коррупции в энергетике, в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены кабмина, объявила о проведении проверки всех государственных компаний.

"Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", - написала она в своем Telegram-канале.

Свириденко напомнила, что правительство "уже приняло первые решения" в связи с делом о коррупции: в парламент внесено представление об увольнении упоминаемых в материалах дела министров, против двух фигурантов дела введены санкции, а также отстранено руководство госкомпании "Энергоатом", в которой действовали обнародованные коррупционные схемы.

Некоторые украинские депутаты и аналитики уже отмечали, что реакция Владимира Зеленского и главы правительства сильно запоздала. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о расследовании дела 10 ноября и сразу стали публиковать множество материалов с подробностями и записями переговоров участников схемы.

Лишь 12 ноября, когда все детали уже обсуждались во всех СМИ, а оппозиционные депутаты уже более суток требовали отставки правительства, Свириденко сначала заявила об отстранении от исполнения обязанностей упоминаемого в материалах дела министра юстиции, бывшего на момент тех событий главой Минэнерго Германа Галущенко. Позднее она сообщила, что в Раду направлены заявления об отставке Галущенко и действующей главы Минэнерго Светланы Гринчук, которая, по данным следствия, тесно с ним связана. Как отмечают опрошенные агентством РБК-Украина эксперты, это "правильный ход, но безнадежно, часов на сорок, запоздавший, а в таких историях это целая вечность".

К вечеру среды Владимир Зеленский сообщил о планируемых санкциях, утром 13 ноября был опубликован указ об их введении в отношении бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, и его пособника Александра Цукермана. Однако некоторые депутаты отмечали, что уже находящимся за рубежом Миндичу и Цукерману это вряд ли навредит и этот шаг, скорее всего, является довольно неуклюжей попыткой офиса Зеленского формально дистанцироваться от замешанных в скандале людей.