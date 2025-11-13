Сийярто: на Украине в окружении Зеленского обрушилось коррупционное домино

Глава МИД Венгрии отметил, что "деньги европейских граждан бесконтрольно вливаются в Украину"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен прекратить финансирование Украины, потому что деньги европейцев оседают в карманах украинской военной мафии. Убеждение в этом выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя громкий коррупционный скандал в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

"Вокруг украинского президента обрушилось коррупционное домино. Мы должны ясно и твердо заявить: нам больше не следует направлять на Украину ни единого евро из денег европейского народа, потому что есть большая вероятность, что они пойдут на финансирование военной мафии, коррумпированной сети", - сказал Сийярто, заявление которого было распространено венгерским МИД.

Министр отметил, что "деньги европейских граждан бесконтрольно вливаются в Украину". "И мы видим, что эти деньги могли быть использованы для финансирования военной мафии. Неудивительно, что никто в Европе никогда не видел реального, заслуживающего доверия отчета о том, как были потрачены деньги, направленные на Украину", - подчеркнул Сийярто.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на тот момент главой Минэнерго, а также в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.